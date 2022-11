Weihnachtsmarkt der Gärtnerei Längle zieht Besucher an

Dunningen - Auf große Resonanz ist der Weihnachtsmarkt der Gärtnerei Längle in Dunningen gestoßen. Enorm war der Andrang der Besucher am Samstag und vor allem am Sonntag. Er sei sehr zufrieden, erklärt Betriebsinhaber Norbert Längle nach einem für ihn und seine Belegschaft doch stressigen Wochenende. Viele Besucher hätten sich für Weihnachtsdekoration interessiert.

Weihnachtsdeko im Vordergrund

Es gäbe doch etliche Weihnachtsmärkte, so Längle, "bei denen es vorwiegend um Essen und Trinken geht". Dies sei bei seinem Weihnachtsmarkt nicht der Fall gewesen. Auf die Besucher habe eine große Palette an Weihnachtsdekoration gewartet. Sehr viele Weihnachtsgestecke und Adventskränze seien verkauft worden. Neue würden gerade wieder gebunden, erklärt der Gärtnermeister. Auch die zahlreichen Aussteller – allesamt Partner von Längles Hofladen – waren nach Auskunft des Gärtnermeisters zufrieden. Viele Besucher hätten die Möglichkeit wahrgenommen, mit den regionalen Lieferanten von Wurst, Fisch, Brot, Honig, Schokolade, Kaffee und Spirituosen ins Gespräch zu kommen und diese persönlich kennenzulernen.

Gut angekommen seien bei den Kindern die Kasperleaufführungen von Gabi Marte. Auch die Krippenausstellung habe Besucher angezogen. Die Bewirtung mit einem reichhaltigen Angebot an warmen Speisen – zwei Caterer waren vor Ort – sei ebenfalls gelobt worden. Nudelgerichte und Burger seien nicht auf jedem Weihnachtsmarkt zu finden. Im Einsatz waren zudem die "Altnarren" der Dunninger Holzäpfelzunft (Kaffee und Kuchen), Mitglieder der Seedorfer Raupenzunft (Getränke und Rote Wurst) sowie die Schüler der Grund- und Werkrealschule Vilingendorf.