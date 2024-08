Mit großer Freude verkündet man auf der Sonneninsel die Veröffentlichung des neuen Rad- und Wanderführers „In Dobel und um Dobel herum - Dein Outdoorabenteuer mit Wanderschuhen oder Fahrrad“.

15 Wander- und acht Radtouren

Dieser umfassende Guide bietet laut Mitteilung Outdoor-Fans und Naturfreunden eine Vielzahl an Touren und Abenteuern rund um die Sonneninsel Dobel.

Lesen Sie auch

Der Rad- und Wanderführer umfasst insgesamt 15 Wandertouren und acht Radtouren, die sorgfältig ausgewählt wurden, um für jede Vorliebe und jeden Fitnessgrad das passende Erlebnis zu bieten.

Traditionelle Wege

Von barrierearmen Wanderwegen und familienfreundlichen Touren bis hin zu mittelschweren Routen und anspruchsvollen Tagestouren von 2,4 bis 49,9 Kilometern – „hier findet jeder Wander- und Radfahrbegeisterte die ideale Strecke“.

Zu den Highlights des Führers zählen traditionelle Wege wie der Qualitätsweg „Ins Tal der Lehmänner“, die Orts- und Waldhistorischen Erlebniswege sowie der Europa-Rundwanderweg.

Kompakter Überblick

Darüber hinaus laden zahlreiche Strecken- und Rundtouren in die benachbarten Ortschaften wie Bad Herrenalb, Bad Wildbad und Straubenhardt zu Entdeckungen ein.

Das handliche Booklet bietet zu jeder Tour einen kompakten Überblick über Dauer, Strecke und Höhenmeter. „Eine kurze Beschreibung und eine Übersichtskarte machen es zum perfekten Begleiter für unterwegs“, heißt es weiter.

Auch digitale Version der Route

Besonders praktisch: Jeder Tour ist ein QR-Code beigefügt, der zur digitalen Version der Route führt, um noch mehr Details und aktuelle Informationen abrufen zu können.

Zu Fuß oder mit dem Fahrrad

Der neue Dobler Rad- und Wanderführer ist in der Tourismusinformation erhältlich. „Besuchen Sie uns, holen Sie sich Ihr Exemplar und starten Sie in Ihr persönliches Outdoorerlebnis rund um die Sonneninsel Dobel. Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad – mit unserem neuen Führer sind Sie bestens ausgestattet für Ihre nächsten Abenteuer in der Natur“, heißt es abschließend.

Für weitere Informationen wenden sich Interessierte an: Tourismusinformation Dobel, Neue Herrenalberstraße 11, in Dobel; Telefon: 07083/7 45 13; E-Mail: kontakt@dobel.info