In Dietenbach kehrt keine Ruhe ein: Brandstiftung verursacht hohen Schaden auf Freiburger Baustelle

In Dietenbach kehrt keine Ruhe ein

1 Unbekannte haben Baustellenfahrzeuge auf der Baustelle für den neuen Stadtteil Dietenbach in Brand gesetzt. Foto: Stadt Freiburg

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Baumaschinen auf der Baustelle für Freiburgs neuen Stadtteil in Brand gesetzt. Die Stadt zeigt sich von den jüngsten Vorfällen erschüttert und spricht von einem Schaden im sechsstelligen Bereich.









Link kopiert



Rund um den neuen Stadtteil Dietenbach, der im Westen Freiburgs in direkter Nachbarschaft zum Tiergehege Mundenhof entsteht, kommt es immer wieder zu Anschlägen und Protestaktionen. Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte dort mehrere Baustellenfahrzeuge in Brand gesetzt.