In die Nester geschaut: Neunfacher Storchennachwuchs in Trossinger Ortsteil Schura

Erstmals haben die Störche in zwei Nestern ihre Familien gegründet. Ein Jungstorch bekam nun eine besondere Beringung und den Namen Schuri.
Seit dem Jahr 2013 zählt Schura zu den vielen Gemeinden in der Region, in der sich Jahr für Jahr Störche niederlassen und für Nachwuchs sorgen. Zunächst war über viele Jahre hinweg der schiefe Schuraer Kirchturm das bevorzugte Nest der Störche. Auf diesem wurde 2014 eine Metallkonstruktion als Nisthilfe auf dem östlichen Teil des Kirchturmdaches angebracht. Hinzu kam vor vier Jahren ein Strommast in einem Garten ganz in der Nähe des Kirchturmes, dort wurde ein neuer Horst gebaut.