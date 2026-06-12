In die Nester geschaut: Neunfacher Storchennachwuchs in Trossinger Ortsteil Schura

Erstmals haben die Störche in zwei Nestern ihre Familien gegründet. Ein Jungstorch bekam nun eine besondere Beringung und den Namen Schuri.

Seit dem Jahr 2013 zählt Schura zu den vielen Gemeinden in der Region, in der sich Jahr für Jahr Störche niederlassen und für Nachwuchs sorgen. Zunächst war über viele Jahre hinweg der schiefe Schuraer Kirchturm das bevorzugte Nest der Störche. Auf diesem wurde 2014 eine Metallkonstruktion als Nisthilfe auf dem östlichen Teil des Kirchturmdaches angebracht. Hinzu kam vor vier Jahren ein Strommast in einem Garten ganz in der Nähe des Kirchturmes, dort wurde ein neuer Horst gebaut.

Das Nest auf dem Kirchturm wurde seither zwar immer wieder angeflogen, doch zur Brut kam es nicht mehr. Auf Anraten des Storchenbeauftragten Manfred Bartler aus Hochemmingen, wurde im Frühjahr 2025 die Metallkonstruktion auf dem Kirchturm komplett geräumt und mit neuen Ästen als Grundlage für einen Nestbau versehen, aber von den Störchen nicht angenommen. Doch jetzt, ein Jahr später, war es soweit. Ein Storchenpaar hat sich bereits im Februar den Schuraer Kirchturm als neues Zuhause ausgesucht, fleißig den weiteren Nestbau betrieben und auch gleich für vierfachen Storchennachwuchs gesorgt.

„Das sieht jetzt richtig gut aus“, erklärt Manfred Bartler auf Nachfrage. Am 10. Juni hat er, mit Unterstützung der Feuerwehr Trossingen, die vier Jungstörche am jeweils rechten Bein beringt. In diesem Zusammenhang spricht Bartler einen großen Dank aus an die Trossinger Feuerwehr, die es ihm dank der Drehleiter immer wieder ermöglicht, die Jungstörche zu beringen oder wie im vergangenen Jahr, das Nest auszuräumen.

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Einer der Störche bekam einen weiteren Ring an sein linkes Bein, und zwar mit Sender, und ist somit der erste Schuraer Storch, dessen Tätigkeit somit das ganze Jahr über verfolgt werden kann. „In diesem Jahr ist die Region Baar an der Reihe mit dem Anbringen von Sendern“, erklärt Bartler. Sobald der Sender über die Vogelwarte Radolfzell aktiviert sei, könne man den Storch, dem Bartler den Namen „Schuri“ gegeben hat, mit dem Handy über eine App, Animal-Tracker-Weißstorch-Schuri, der Sender hat die Nummer 12505, die Ringnummer lautet ALJ49, verfolgen. Dies funktioniere über eine Solarzelle im Sender „aber nur wenn diese Helligkeit und Sonne bekommt“, falls diese verschmutzt ist, funktioniere es nicht.

17 Jungstörche im Schwarzwald-Baar-Kreis

Allen Störchen, die er beringe, gebe er den jeweiligen Ortsnamen mit der Endung i, so der Storchenbeauftragte. Insgesamt 17 Störche im Schwarzwald-Baar-Kreis, und jeweils einem Teil der Kreise Tuttlingen und Rottweil haben jetzt diese Sender. Im genannten Gebiet, das von Manfred Bartler betreut wird, gibt es aktuell 106 Storchennester. „Wir hatten auch schon mehr, aber immer wieder einmal muss eines, weil es beispielsweise auf einem Strommast zu schwer wird, abgebaut werden, so dass dann auch wieder neue hinzukommen.“

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Auf dem Strommast in Schura, den sich die Störche vor vier Jahren ausgesucht haben, wurde es in diesem Jahr ziemlich eng im Nest. „Da war ich bereits vor zwei Wochen mit Mitarbeitern der Stadtwerke Trossingen und habe insgesamt fünf Jungstörche beringt – vier große und einen kleinen.“ Die Frage, ob es immer die gleichen Störche sind, die in ihr Nest vom Vorjahr zurückkehren, beantwortet Manfred Bartler so: „Der Storch ist ein Dickkopf und macht, was er will.“ Der Storchenbeauftragte kann aber anhand der Ringe bestätigen, dass es sich bei den Störchen auf dem Strommast um die aus dem Vorjahr handelt. „Der auf dem Kirchturm ist aber neu.“