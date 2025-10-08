In die Fotofalle getappt: Vier Goldschakal-Welpen im Schwarzwald-Baar-Kreis gesichtet

Der Goldschakal breitet sich weiter in Baden-Württemberg aus: Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis wurde nun Nachwuchs gesichtet.
Reproduktionsnachweise des Goldschakals stammen aus den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Konstanz. Im Juli tapsten dort Welpen in die Fotofalle. Bestätigt werden können mindestens zwei Welpen im Landkreis Konstanz und vier im Landkreis Schwarzwald-Baar. Das schreibt das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg in einer Mitteilung. Es ist das fünfte Jahr in Folge mit Reproduktionsnachweis in Baden-Württemberg.