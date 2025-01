In die Falle getappt!: Die Krux mit den Passwörtern

In die Falle getappt!

1 In die Falle getappt! Foto: Christopher Piskadlo

1234, asdf, hund – haben Sie erkannt, mit was wir es hier zu tun haben? Richtig: mit unsicheren Passwörtern. Was sicherer ist als einfache Ziffern-, Buchstabenreihen und das Lieblingstier, darum soll’s am morgigen „Ändere dein Passwort“-Tag gehen. Und um den Fakt, dass die Codes uns um den Verstand bringen können.









E-Mail, Online-Banking, soziale Medien – als Bewohner des digitalen Zeitalters haben wir uns längst daran gewöhnt, uns überall und jederzeit „ausweisen“ zu müssen. Was an sich kein Problem wäre, stellte nicht gefühlt jede Internetseite und App andere Anforderungen an die jeweils zulässige Legitimation. Einmal ist das Passwort zu kurz, das andere Mal hat es nicht die richtigen Zeichen und gar nicht selten wird behauptet, man sei bereits registriert – woran man sich meist partout nicht zu erinnern vermag.