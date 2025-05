Mit Schützenhilfe in die Champions League? So kommt der SC Freiburg schon am Wochenende in die Königsklasse

Sechs Punkte sind in dieser Bundesliga-Saison noch zu vergeben – als Tabellenvierter hat der SC Freiburg alles in der eigenen Hand. Wir zeigen, wie es sogar am 33. Spieltag schon mit der Qualifikation für die Champions League klappen könnte.