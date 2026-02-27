In der Wildnis verirrt: Vermisste belgische Backpackerin in Australien identifiziert

Drei Jahre zwischen Hoffen und Bangen – nun die traurige Gewissheit: Auf Tasmanien entdeckte Überreste stammen wohl von einer vermissten belgischen Touristin. Wie reagiert die Familie?
Hobart - Fast drei Jahre nach dem Verschwinden einer belgischen Backpackerin auf der australischen Insel Tasmanien hat die Polizei menschliche Überreste "vorläufig" als die der damals 31-Jährigen identifiziert. Untersuchungen von Experten hätten überzeugende Hinweise geliefert, dass es sich um die Vermisste handele, sagte Polizeisprecher Nathan Johnston.