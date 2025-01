Kurve in Schabenhausen Hier entstehen täglich gefährliche Verkehrssituationen

Auf die aus seiner Sicht tagtäglich zu verzeichnenden gefährlichen Verkehrssituationen im Kurvenbereich seines Wohngebäudes in der Niedereschacher Straße 10a in Schabenhausen wies in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Eugen Rapp hin.