In der Villinger Innenstadt

1 Illegal entsorgt wurden diese Christbäume vor einem Geschäft in der Niederen Straße in Villingen. Foto: Patrick Ziegler

Seinen Augen traute Patrick Ziegler nicht: Vor seinem Geschäft in der Niederen Straße in Villingen wurde mehrere Christbäume entsorgt: Unter einem Baum, der von der Stadt aufgestellt wurde.









Der Lärm von Motorsägen war am Donnerstag Mittag in der Villinger Innenstadt zu hören: Die Technischen Dienste der Stadt VS (TDVS) haben die Weihnachtsbäume abgesägt und abgefahren.