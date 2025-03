In der Villinger Hoptbühlhalle trafen sich über 200 junge Boxer zu den baden-württembergischen Nachwuchsmeisterschaften. Die Boxer von Boxing VS gewannen sieben Medaillen – mit prominenter Unterstützung.

Ein voller Erfolg wurden für Ausrichter Boxing VS die baden-württembergischen Box-Nachwuchsmeisterschaften in der Villinger Hoptbühlhalle. An drei Tagen stiegen über 200 Teilnehmer aus dem „Ländle“ in die drei aufgebauten Ringe.

„Ein großes Dankeschön an alle Helfer und Sponsoren. Uns liegt der Nachwuchs in VS besonders am Herzen, und daher freuen wir uns über die Unterstützung und dass die Veranstaltung ein voller Erfolg wurde“, erklärte Vorstand Marko Juric.

Die sportliche Bilanz

Für Boxing VS gab es nicht nur organisatorisch Grund zur Freude, sondern auch sportlich: Die Athleten des Vereins holten sieben Medaillen – darunter zwei Meistertitel, vier Vize-Meisterschaften und einem Bronze-Platz.

Die Boxkämpfe wurden im Live-Stream übertragen. Das moderne Medienarbeiten im Internet sorgte für 25 000 Aufrufe an den drei Tagen. Die jungen Amateurboxer - darunter einige Talente, die durchaus eine sportliche Karriere auf höherem Niveau anstreben dürfen - konnten sogar auf Tuchfühlung mit dem einen oder anderen Profiboxer aus der Region gehen.

Die prominenten Gäste

Der WBO-Halbschwergewichtler Ardian Krasniqi (Nummer 14 der Weltrangliste und Interkontimeister) oder der Villinger Arian Ejupi unterstützten die lokalen Athleten vom BSV Rottweil und BSC Villingen in der Halle. Auch der Rottweiler Amateur-Schwergewichtler und Nationalmannschafts-Kader-Athlet für Olympia 2028 – Arianit Krasniqi aus Rottweil (inzwischen in der Männer-Klasse) – besuchte die Veranstaltung.

Das nächste Box-Highlight

Nach der internationalen Veranstaltung im Deutenberg an Weihnachten und den Meisterschaften in Villingen wird Boxing VS innerhalb von sieben Monaten im Juli bereits am nächsten Highlight beteiligt sein. Beim dritten Event gibt es im Rahmen einer Multi-Sport-Veranstaltung mit 3-gegen-3-Basketball in der Helios Arena zum dritten Mal spektakuläre Faustkämpfe in der Doppelstadt. „Da werden wir im Boxsport das nächste Highlight setzen“, so Juric.