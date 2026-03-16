In der Sitzung am Montag: Gemeinderat Kappel-Grafenhausen soll Startschuss für Krematorium geben

Die Verwaltung stellt den Räten die Vor- und Nachteile des Krematoriums vor. Sind sie von der Ansiedlung überzeugt, will die Gemeinde „aktiv in weitere Planungen“ gehen.
Derzeit gibt es in Kappel-Grafenhausen wohl kein Thema, das für größere Diskussionen sorgt, als das geplante Krematorium im Gewerbegebiet. Die Investoren sehen darin den idealen Standort für ihr „Haus des Abschieds“, auch die Gemeinde steht hinter den Plänen. Einige Einwohner kritisieren dieses Vorhaben jedoch, sammeln Unterschriften gegen den Bau und stellen das Projekt massiv in Frage (wir berichteten).