In der Silvesternacht: Vandalen verwüsten Sportplatz in Schörzingen

Vandalen verwüsten Sportplatz in Schörzingen

In der Silvesternacht

5 Eine schwere Kabeltrommel beschädigte die Absperrung des Schörzinger Sportplatz. Der SV-Vorsitzende vermutet, dass hier in der Silvesternacht Vandalen am Werk waren. Foto: SV Schörzingen

In der Silvesternacht haben offenbar Vandalen ihr Unwesen auf dem Sportplatz in Schörzingen getrieben. Eine schwere Bau-Kabeltrommel wurde auf den Sportplatz gerollt, wobei die Absperrung beschädigt wurde.









„UNFASSBAR!! Manchen Menschen kann man nicht mehr helfen!“ So beginnt der Facebook-Post, auf dem Kanal des Sportvereins Schörzingen, auf mit dem die Mitglieder ihrem Unmut Ausdruck verleihen. In der Silvesternacht haben offenbar Vandalen auf dem Schörzinger Sportplatz ihr Unwesen getrieben. Das Ausmaß zeigen Fotos von einer beschädigten Aluminiumabsperrung, einem heruntergerissenen Absperrband an den Parkplätzen und einem vermutlich umgetretenen Dixie-Klo.