Drei Personen wurden verletzt – bei einem der Fahrzeuge trat Rauch aus der Motorhaube: Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstag auf der Rottweiler Stadionstraße zusammengestoßen.

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Stadionstraße in Rottweil sind am frühen Donnerstagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Zwei Insassen eines 3er BMW-Kombi sowie die Beifahrerin einer Mercedes E-Klasse wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Den Unfallhergang beschreibt die Polizei wie folgt: Der Fahrer des Mercedes, der in Richtung Königstraße unterwegs war, hielt sich offenbar zu weit links, um parkenden Fahrzeugen am Straßenrand auszuweichen.

Auch die Beifahrerin klagte über Schmerzen

Auf Höhe der Einfahrt zum Landratsamt kam ihm ein 3er BMW entgegen, der vom Kreisel in der Königstraße kommend stadtauswärts fuhr. Dieser konnte nicht mehr ausweichen, beide Fahrzeuge stießen in der Folge frontal zusammen. Dabei zogen sich die beiden Insassen des BMW leichte Verletzungen zu.

Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die Beifahrerin des Mercedes klagte etwas später über Schmerzen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei am Donnerstagabend noch keine Angaben.

Unter der Motorhaube des Mercedes trat Rauch aus

Die Feuerwehr kam mit drei Fahrzeugen und zehn Kräften zum Einsatzort. Sie war zunächst nur mit einem Rüstwagen und einem Kommandofahrzeug angerückt, um die aus den Fahrzeugen austretenden Betriebsstoffe aufzufangen. Dann trat jedoch unter der Motorhaube des Mercedes Rauch aus. Daher sei ein Löschfahrzeug nachgeordert worden, berichtete Stadtbrandmeister Frank Müller, der selbst im Einsatz war. Die Feuerwehrleute löschten den Motorraum des Mercedes mit Wasser und klemmten bei beiden Fahrzeugen die Batterien ab.

Beide Insassen des BMW mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. Foto: Günther

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Polizei ein Stück der Stadionstraße zwischen Königstraße und Friedrichstraße voll sperren. Zu nennenswerten Behinderungen kam es dadurch offenbar nicht.