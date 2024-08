In der Region Freiburg: Viele Azubistellen sind derzeit noch unbesetzt

1 Viele Azubi-Stellen in der Region Freiburg bleiben unbesetzt. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Zahlreiche Unternehmen in der Region Freiburg können nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Das stellt die Betriebe vor Herausforderungen.









In der Region Freiburg fehlt es an Azubis. Das geht aus einer Mitteilung der Industrie und Handelskammer Südlicher Oberrhein (IHK) in Freiburg hervor. Demnach investieren viele Unternehmen trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage in die Zukunft und wollen weiterhin ausbilden. Es fehlt aber an Nachwuchskräften, viele Stellen können nicht besetzt werden. Davon seien vor allem die Gastronomie und die Industrie betroffen, so die Kammer.