In der Raiffeisenstraße: Die dritte Fahrradstraße in Lahr ist eingerichtet

Parallel zur Raiffeisenstraße haben Fahrradfahrer nun Vorrang. Auch an anderer Stelle in Lahr sollen der Radverkehr sicherer werden.
Auf Empfehlung des Beirats für Verkehrsangelegenheiten hat die Stadt Lahr im östlichen Teil der Raiffeisenstraße eine Fahrradstraße eingerichtet, um eine gesicherte Radwegeverbindung zwischen Langenwinkel und Dinglingen herzustellen. Es ist neben dem Klostermattenweg und der Altmühlgasse die dritte Fahrradstraße in Lahr. Im Laufe des Jahres werden noch der Mauerweg und der Rosenweg in Fahrradstraßen umgewandelt, teilt die Stadt mit.