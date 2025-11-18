In der Packstation: Frau gibt versehentlich Katze im Paket auf

1 Die Katze hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen unbemerkt in den Karton gelegt. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa Ein leises Miauen sorgt in einer Bäckereifiliale für Aufregung: Wie eine Mitarbeiterin zur Retterin einer offenbar verschlafenen Katze wurde.







Nersingen - Eine Frau hat in Bayern versehentlich ihre eigene Katze in einem Paket aufgegeben. Eine Mitarbeiterin in einer Bäckerei mit Paketannahme in Nersingen bei Ulm habe das Tier in einem verschlossenen Paket entdeckt und damit einen ungewöhnlichen Einsatz ausgelöst, teilte die Polizei mit. Sie hörte demnach ein leises Miauen aus einem Karton und informierte daraufhin die Besitzerin, die sie kannte.