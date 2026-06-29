In der Offenburger Oststadt: Brand in Trafostation führt zu Stromausfall

1 Nachdem es in einer Trafostation des Elektrizitätswerkes im Kleistweg zu einem Brand gekommen war, kam es in Teilen der Offenburger Oststadt zum Stromausfall. Foto: Stache/dpa Ein Brand in einer Trafostation hat in der Nacht zum Montag in Teilen der Offenburger Oststadt einen Stromausfall verursacht – die Feuerwehr war über eine Stunde im Einsatz.







Link kopiert



Durch den Brand in einer Trafostation des Elektrizitätswerkes kam es in der Oststadt teilweise zu einem kurzzeitigen Stromausfall, das teilt die Feuerwehr mit. Die Wehr war nach einem weiteren belastenden Einsatzwochenende mit 27 Einsätzen gegen 02.20 Uhr in den Kleistweg alarmiert worden. Im Traforaum einer Umspannstation war es zu einem Brand gekommen, der die Stromversorgung unterbrach.