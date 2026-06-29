In der Offenburger Oststadt: Brand in Trafostation führt zu Stromausfall
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Nachdem es in einer Trafostation des Elektrizitätswerkes im Kleistweg zu einem Brand gekommen war, kam es in Teilen der Offenburger Oststadt zum Stromausfall. Foto: Stache/dpa

Ein Brand in einer Trafostation hat in der Nacht zum Montag in Teilen der Offenburger Oststadt einen Stromausfall verursacht – die Feuerwehr war über eine Stunde im Einsatz.

Durch den Brand in einer Trafostation des Elektrizitätswerkes kam es in der Oststadt teilweise zu einem kurzzeitigen Stromausfall, das teilt die Feuerwehr mit. Die Wehr war nach einem weiteren belastenden Einsatzwochenende mit 27 Einsätzen gegen 02.20 Uhr in den Kleistweg alarmiert worden. Im Traforaum einer Umspannstation war es zu einem Brand gekommen, der die Stromversorgung unterbrach.

 

Atemschutzträger erstickten mit Kohlendioxid die Flammen. Das in einem Spezialfahrzeug der Feuerwehr in größeren Mengen vorgehaltene Löschgas war bereits in den vergangenen Tagen beim Brand einer ähnlichen Anlage in Weier erfolgreich eingesetzt worden. Zur Ursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Nach dem kräftezehrenden Gebäudebrand am Vorabend in der Hauptstraße war es der neunte Brand während des Wochenendes.

Dabei waren alle Einsatzabteilungen der Offenburger Feuerwehr eingebunden. Beim Trafobrand waren sechs Fahrzeuge mit zwanzig Einsatzkräften über eine Stunde tätig.

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