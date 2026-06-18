In der Offenburger Innenstadt: Auseinandersetzung unter Jugendlichen beschäftigt Polizei

Ein Streit zwischen Jugendlichen hat in der Nacht zum Donnerstag einen Polizeieinsatz in Offenburg ausgelöst – jetzt wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Offenburger Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren überwiegend jugendlichen Personen, das teilt die Polizei mit. Kurz nach 1:30 Uhr wurde die Polizei hierzu in die Stadtmitte gerufen. Vor Ort konnten die eintreffenden Streifen einen polizeibekannten 16-jährigen Jungen antreffen, der sich sehr aufbrausend und aggressiv verhalten haben soll.