In der neuen Sparkasse: Rund 100 Besucher tauschen sich beim Unternehmerforum Etteheim aus

Geschäftsleute trafen sich beim diesjährigen Unternehmerforum Ettenheim in der neuen Sparkasse. Auch der Bürgermeister war vor Ort und motivierte zum Anpacken.
Das Unternehmerforum ist seit vielen Jahren ein fester Termin im Kalender der Stadt Ettenheim. Das Format bietet Gewerbetreiber aus der Stadt die Gelegenheit, Kontakte zu pflegen, Netzwerke zu knüpfen und sich über aktuelle Themen auszutauschen. Gastgeber ist dabei jedes Mal ein anderes Unternehmen. In diesem Jahr öffnete die neue Sparkasse in den Radackern ihre Türen.