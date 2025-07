Sachsen: Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt

1 Hubschrauber-Absturz in Sachsen Foto: Sören Müller/Medienportal-Grim/Sören Müller Der in Sachsen abgestürzte Hubschrauber gehört zur Bundeswehr. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Leipzig der Deutschen Presse-Agentur.







Der in Sachsen abgestürzte Hubschrauber gehört zur Bundeswehr. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Leipzig der Deutschen Presse-Agentur. Er ist in der Nähe von Grimma in Sachsen in einen Fluss gestürzt. Zu Opfern sei bisher nichts bekannt, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Landkreis Leipzig. Zuvor hatte die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet.