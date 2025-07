Die Polizei bietet auch in diesem Jahr ein zweitägiges Erlebnispraktikum für junge Berufsinteressenten an. Ende Oktober soll dieses in Sonnenbühl stattfinden.

Nach der positiven Resonanz der vergangenen Jahre veranstaltet das Polizeipräsidium Reutlingen erneut ein zweitägiges Erlebnispraktikum für junge Berufsinteressenten – die Copdays 2025. Und das nicht weit von Burladingen entfernt.

In der Erpftalhalle in der Burladinger Nachbargemeinde Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) bietet sich am 29. und 30. Oktober wieder die Möglichkeit, die Aufgaben der Polizisten des Polizeipräsidiums Reutlingen sowie des Polizeipräsidiums Einsatz hautnah zu erleben und dabei selbst aktiv zu werden.

Lesen Sie auch

Es wartet laut Mitteilung „ein facettenreiches Programm, mit dem die Vielfalt des abwechslungsreichen Berufs bei der Landespolizei vorgestellt wird und bei dem das Mitmachen im Mittelpunkt steht“.

Verschiedene Formationen werden vermittelt

Welche Aufgaben warten im Polizeialltag, wie sieht ein Streifenwagen von innen aus, was können Polizeihunde, wie arbeitet eigentlich die Kriminaltechnik, wieso hat die Polizei Drohnen und was sieht man alles, wenn man beim Polizeipräsidium Einsatz arbeitet? Diese und noch viele weitere Fragen werden von erfahrenen Polizisten beantwortet.

Damit auch etwas Ausbildungsfeeling aufkommt, informieren die Einstellungsberater nicht nur über die Einstellungsvoraussetzungen, die Ausbildung und das Studium, sondern bringen den Teilnehmenden zum Beispiel auch das schnelle Antreten und Aufstellen in verschiedenen Formationen bei.

Am Abend des ersten Tages berichten Polizeiauszubildende und -studierende von ihren Eindrücken aus der laufenden Ausbildung oder dem Studium. Auch am zweiten Tag „wartet ab dem frühen Morgen ein erlebnisreiches Programm, bei dem das aktive Mitmachen im Mittelpunkt steht“, heißt es. Am Nachmittag endet die Veranstaltung mit einer Hausmesse mit etlichen Themenständen. Zu dieser Hausmesse sind nicht nur die Angehörigen der Teilnehmenden eingeladen, sondern auch die Öffentlichkeit.

Teilnahme ab 15 Jahre möglich

Das Angebot richtet sich an alle jungen Erwachsenen und Jugendlichen, die herausfinden wollen, ob der Polizeiberuf zu ihnen passt. Eine Teilnahme ist ab 15 Jahren möglich. Mitmachen kann, wer in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen oder im Zollernalbkreis wohnt, auf dem Weg zur Mittleren Reife, Fachhochschulreife oder zum Abitur ist oder bereits einen solchen Abschluss hat.

Interessierte können sich unter reutlingen.berufsinfo@polizei.bwl.de bewerben.