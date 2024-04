So soll das neue Parkhaus in Rust aussehen

1 Die Parkplätze neben dem „Hotel am Park“ sollen einer Hochgarage weichen. Foto: Göpfert

Die neue Hochgarage in Rust wird höher als gedacht, nimmt dafür jedoch weniger Platz ein.









In der Nähe des Europa-Park-Haupteingangs soll eine Hochgarage entstehen, in der künftig bis zu 180 Autos parken sollen. Genauer gesagt, am „Hotel am Park“. Verkündet wurde das bereits im März 2023, als der Gemeinderat beschlossen hatte, Behörden und die Öffentlichkeit frühzeitig in das Projekt einzubeziehen. Am Montagabend – rund ein Jahr später – stellte Planer Tobias Jägle vom Planungsbüro Mathis und Jägle das neue Konzept und den aktuellen Stand vor.