Tesla-Stationen in Ringsheim sind nun in Betrieb

1 An den Tesla-Ladestationen in Ringsheimkönnen nun E-Autos geladen werden. Foto: Gemeinde

Die acht Ringsheimer E-Ladesäulen an der Herbolzheimer Straße sind fertig und offen für alle Autos.









Link kopiert



Unmittelbar an der Autobahnausfahrt und in der Nähe des Europa-Parks gelegen, sind in Ringsheim weitere acht E-Schnell-Ladesäulen der neuesten Generation entstanden. Tesla hat sie nun zusammen mit Bürgermeister Pascal Weber auf dem gemeindeeigenen Gelände an der Herbolzheimer Straße in Betrieb genommen. Die „Supercharger“ haben eine Ladeleistung von 250 Kilowatt pro Säule, teilt die Gemeinde mit.