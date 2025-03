Mann gibt an, von Unbekannten angegriffen worden zu sein

Ein stark blutender und auf dem Boden liegender Mann rief am Samstagmorgen in der Heinrich-Hertz-Straße in Offenburg die Polizei und den Rettungsdienst auf den Plan. Bei der Kontaktaufnahme mit dem 36-Jährigen machte er einen verwirrten Eindruck, wozu seine starke Alkoholisierung von fast drei Promille beigetragen haben dürfte, wie es im Polizeibericht heißt.