In der Muslen 8 in Schwenningen: Die Stadt VS eröffnet Pop-Up-Store für Bürgerfragen

Foto: Hannelore Seibel/WIR VS GmbH

In Schwenningen wird es ein Pop-Up-Bürgerbüro geben, wie das Citymanagement und die WIR VS GmbH in einer Pressemitteilung verkünden. Ein „vielfältiges Serviceangebot und Unterhaltungsprogramm“ soll während der Vorweihnachtszeit geboten werden.