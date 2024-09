In der Luft im Einsatz: Balinger Polizistin ist erste Rettungsspezialistin Hubschrauber

1 Melanie Immler (rechts). Foto: Bergwacht Württemberg/ Wimmer

Eine Balinger Polizistin ist die erste Rettungsspezialistin Hubschrauber (RSH) in Baden-Württemberg.









Mitten in den steilen Hängen von Degenfeld schwebt Melanie Immler am Stahlseil eines Hubschraubers – konzentriert, fokussiert und bereit für ihren Einsatz. Als erste Frau in Baden-Württemberg, die zur Rettungsspezialistin Hubschrauber (RSH) ausgebildet wurde, bricht die 25-Jährige nicht nur mit Traditionen, sondern stellt sich einer der anspruchsvollsten Aufgaben der Luftrettung. Bei der Großübung „Hornberg 24“ zeigte sie eindrucksvoll, was es bedeutet, in Extremsituationen Leben zu retten.