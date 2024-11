Zehnjähriges Mädchen wird bei Unfall in Lahr verletzt

In der Lotzbeckstraße

1 Ein zehn Jahre altes Mädchen wurde bei einem Unfall in der Lotzbeckstraße verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: SSKH-Pictures/Shutterstock

Als eine Schülerin am Dienstagmorgen die Straße überquerte, wurde sie von einer Autofahrerin angefahren.









Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine bislang unbekannte Autofahrerin gegen 7:20 Uhr auf der Lotzbeckstraße in Richtung Schwarzwaldstraße. In Höhe einer Bushaltestelle soll ein zehnjähriges Mädchen die Straße überquert haben und dabei von der Autofahrerin erfasst worden sein. Das Kind wurde dabei am Fuß verletzt.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin hielt augenscheinlich an, um sich nach dem Wohlbefinden des Kindes zu erkundigen. Kurz darauf soll sie jedoch weitergefahren sein, so die Polizei weiter. Lesen Sie auch Die Pkw-Fahrerin wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und mit blonden langen Haaren beschrieben. Außerdem soll sie einen schwarzen Kleinwagen gefahren haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer 07821/27 70 in Verbindung zu setzen.