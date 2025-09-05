In der Lörracher Innenstadt: Warum die Stadtbibliothek von der Jugend und dem „dritten Raum“ profitiert

Die Stadtbibliothek Lörrach wird längst nicht mehr nur zum Ausleihen von Büchern genutzt. Junge Leser haben daran einen großen Anteil. Auch andere Faktoren gibt es.
Wenn von einer lebendigen Innenstadt die Rede ist, darf nach Einschätzung von Sabine Dietrich die Stadtbibliothek nicht vergessen werden. Die Lörracher Einrichtungsleiterin unterstreicht: „Bibliotheken haben ein großes Potenzial, um Innenstädte zu beleben.“ Mit den Punkten kostenfrei, konsumfrei und niederschwellig würden die Menschen ins Zentrum gelockt – besonders die Jugend nimmt einen hohen Stellenwert ein.