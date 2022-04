Lastwagen rasiert Kurvenblinker der B 462 am Schramberger Glasbach

In der Kurve geradeaus

1 In der Glasbachkurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und Schilder, Leitpfosten und Kurvenblinker „rasiert“ hat dieser Sattelschlepper aus dem Landkreis Deggendorf. Der Fahrer blieb unverletzt. Foto: Wegner

Gleich mehrere der "Kurvenblinker" in der Glasbachkurve zwischen Sulgen und Schramberg hat ein Sattelschlepper-Lastwagen am Donnerstag gegen 13 Uhr "rasiert".















Schramberg - In der Mitte der Glasbachkurve hat es dem Lastwagenfahrer aus dem niederbayerischen Landkreis Deggendorf nicht mehr gereicht: Er kam mit seiner Zugmaschine mit Flachauflieger nach rechts von der Fahrbahn ab und rasierte nicht nur einige "Kurvenblinker", sondern auch ein großes Leitschild, das auf die Schärfe der Kurve hinweist.

Geradeaus weitergefahren

Glücklicherweise schaffte es der Fahrer mit seinem Lastwagen dann so gerade weiter zu fahren, dass er auf der Fläche hinter der Glasbachkurve mit seinem Fahrzeug zum Stehen kam. Der Mann blieb unverletzt, auch das Führerhaus des Lastwagens hatte lediglich an der Front und am Bereich um und unter der Stoßstange einige Beschädigungen abgekriegt. Da das Fahrzeug komplett die Bundesstraße verlassen hatte, musste diese zur Unfallaufnahme auch nicht gesperrt werden.

Immer wieder Unfälle

Immer wieder ist im Bereich der Glasbachkurve schon zu ähnlichen Unfällen mit Personenwagen gekommen, auch Lastwagen hatten in früheren Jahren die Schärfe unterschätzt und waren meist dann aber nach der Kurve von der Fahrbahn abgekommen.