In der Kreisliga A West: Probleme des FC Steinen-Höllstein sind vielschichtig

Der FC Steinen-Höllstein um Kapitän Cihan Nazli ist im Abstiegskampf noch nicht ganz aus dem Schneider. Angreifer Björn Gutjahr hadert mit der Spielweise des Trainers.

Die drei Punkte aus dem so wichtigen Heimspiel gegen den FC Wallbach haben dem FC Steinen-Höllstein gut getan. Der Traditionsklub hat sich auf den neunten Tabellenplatz verbessert, ist, was den Abstiegskampf betrifft, aber natürlich noch längst nicht aus dem Schneider. Vier Punkte beträgt aktuell der Vorsprung auf den vermeintlichen Relegationsplatz.

Insgesamt performen die Steinener aber einmal mehr deutlich unter den Erwartungen. „Wenn die Stammelf da ist, die immer spielt, dann sind wir gut aufgestellt, aber wenn dann Leute ausfallen wegen Verletzungen und anderen Sachen, sind die Spieler, die reinkommen, nicht auf dem Level wie die Stammspieler“, erklärt Angreifer Björn Gutjahr. „Auch die Trainingsbeteiligung ist mit acht Leuten bei uns sehr verbesserungswürdig.“

„Trainingsbeteiligung ist bei uns sehr verbesserungswürdig“: Björn Gutjahr. Foto: zVg/FCS

Ende Oktober trennte sich der Verein von Burak Asik. Seitdem fungiert der Sportliche Leiter Oliver Schneider auch an der Seitenlinie als Coach.

Für Gutjahr sind Wechsel des Trainer „fragwürdig“

„Mit dem neuen Trainer haben wir auch unser Spiel komplett geändert, was manchmal fragwürdig ist“, so Gutjahr und geht genauer ins Detail, was er denn mit „fragwürdig“ meine: „Seine Auswechslungsentscheidungen und die Art, wie wir spielen. Wir stehen gegen nicht so gute Mannschaften hinten drin und warten, bis was passiert, obwohl man vorne mehr Druck machen und sie stören kann. So passieren auch mehr Fehler. In den Spielen, die wir bis jetzt gemeinsam bestritten haben, sind wir erst ab der Mittellinie drauf, was meist zu spät ist.“

Ob das Thema mal thematisiert wurde? „Wir kommunizieren es mit unserem Kapitän Max Blum, aber ich denke, da wird sich nicht viel ändern, da wir nächste Saison einen Umbruch haben und ein neuer Trainer kommen wird, der andere Gedanken hat“, informiert Gutjahr. Stephan Brachat wird Steinen in der kommenden Saison an der Seitenlinie leiten. Grund zur Hoffnung machen auch die bereits getätigten Transfers. So kehren etwa die Brüder Kevin und Noah Etienne zurück zum einstigen Oberligisten.

Vor einer Mammutaufgabe steht Steinen an diesem Wochenende, wenn es am Sonntagnachmittag (15 Uhr) zum TuS Kleines Wiesental geht. Der Spitzenreiter hat satte 31 Punkte mehr auf der Habenseite - und das als Aufsteiger.

Verfolger SV Schopfheim gastiert bereits am Samstag, 16 Uhr, in Wallbach und könnte mit einem Sieg zumindest den Druck ein wenig aufrechterhalten. Momentan trennen die beiden Top-Teams sieben Punkte.

Die allerletzte Chance, noch auf den Klassenerhalt zu hoffen, hat an diesem Spieltag wohl der SV Eichsel. Die Dinkelberger sind am Sonntag, 15 Uhr, zu Gast bei der SG Malsburg/Marzell-Wollbach.

Die allerletzte Chance für den SV Eichsel

Der 14. Platz, den eben jene Malsburger innehaben, könnte möglicherweise noch zur Relegation reichen. Klar ist, dass sich die Eichsler trotz der schier aussichtslosen Lage nicht aufgeben. „Die Jungs haben einen unfassbar starken Charakter und das zeigt sich in genau solchen Situationen. Daran wächst eine Mannschaft“, sagt Trainer Kai Asal. „Es ist eine Saison, die wir nicht so richtig begreifen können. Wenn man unsere Spiele nicht verfolgt, sondern nur die Tabelle anschaut, sieht es leider so aus, als ob wir Spiel für Spiel chancenlos sind. Aber das stimmt nicht und das weiß jeder im Team.“

Ein Grund für den drohenden Abstieg ist die Verletztenmisere. „Es ist unfassbar. Es ist wirklich eine Saison, wo für uns alles zusammen kommt. Wäre ich nicht hautnah dabei, würde ich es wahrscheinlich gar nicht glauben können.“ Der Altersdurchschnitt bei den Eichslern liegt zudem nahezu Woche für Woche aber bei etwa 30 Jahren. Ein sehr hoher Wert.

Die weiteren Spiele: FC Kandern - FC Bad Bellingen II (Sa.; 15.30 Uhr); TuS Binzen II - TuS Efringen-Kirchen, TuS Lörrach-Stetten II - FSV Rheinfelden II (beide Sa.; 18 Uhr); FC Hausen - SV Karsau (So.; 16 Uhr). Spielfrei: FV Lörrach-Brombach II.