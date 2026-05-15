In der Kreisliga A West: Probleme des FC Steinen-Höllstein sind vielschichtig

Der FC Steinen-Höllstein um Kapitän Cihan Nazli ist im Abstiegskampf noch nicht ganz aus dem Schneider. Angreifer Björn Gutjahr hadert mit der Spielweise des Trainers.
Die drei Punkte aus dem so wichtigen Heimspiel gegen den FC Wallbach haben dem FC Steinen-Höllstein gut getan. Der Traditionsklub hat sich auf den neunten Tabellenplatz verbessert, ist, was den Abstiegskampf betrifft, aber natürlich noch längst nicht aus dem Schneider. Vier Punkte beträgt aktuell der Vorsprung auf den vermeintlichen Relegationsplatz.