1 Jan Heck mit seinem Preis nach der Verleihung in Stuttgart. Foto: privat

Der gebürtige Geislinger Jan Heck hat den Musikpreis des SWR für seinen Film „Schleimkeim – Otze und die DDR von unten“ erhalten. Der Deutsche Dokumentarfilmpreis wurde am Freitagabend in Stuttgart verliehen.









Jan Heck, der in Geislingen aufgewachsen ist, wurde im Rahmen des SWR Dokufestivals in Stuttgart mit dem Musikpreis des SWR für einen dokumentarischen Film aus dem Bereich Musik ausgezeichnet. Im vergangen Herbst 2023 feierte Hecks Doku „Schleimkeim – Otze und die DDR von unten“ Premiere und ist seit Frühjahr in ausgewählten deutschen Kinos zu sehen. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert.