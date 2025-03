Große und kleine Narren toben sich bei Kinderfasent in Lahr aus

In der Innenstadt und am MPG

12 Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern feierten die Narren am Max-Planck-Gymnasium. Foto: Baublies

Kurz vor dem Finale der fünften Jahreszeit war bei der Lahrer Kinderfasent noch einmal einiges los.









Die Hexe namens „Lohrer Emma“ war quietschfidel. Sie verteilte – in einem ganz eigenen blau-gelben Häs – Süßigkeiten an den „Narresome“ in der Aula des Max-Planck-Gymnasiums.