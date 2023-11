In der Innenstadt: Lahrer Schüler bringen Stolpersteine zum Glänzen

In der Innenstadt

1 Lehrer Jörg Hahn (von links) und die Schüler Benedikt Wiegert, Bawan Hama und Noor Abdulahad haben die Lahrer Stolpersteine – wie hier in der Lotzbeckstraße – gesäubert. Foto: Bohnert-Seidel

Im Gedenken an diejenigen, die dem Dritten Reich zum Opfer gefallen sind, wurden bereits 81 Stolpersteine in Lahr verlegt. Schüler der Friedrichschule haben diese gesäubert und die Geschichte der Menschen erzählt, die auf den Steinen verewigt wurden.









Unter dem Motto „„Minorities matter“ – zu Deutsch: Minderheiten zählen – hat die Friedrichschule Lahr die Geschichte rund um den Zweiten Weltkrieg aufgearbeitet. Behutsam und direkt begegnen die Lehrer dem Thema, das schließlich darin gipfelte, dass die Schüler in Gruppen aufgeteilt, die Stolpersteine in der Innenstadt auf Hochglanz putzten. „Eingebettet ist diese Aktion in das Erasmus-Projekt unserer Schule“, erklärt Schulleiter Stephan Seizinger.