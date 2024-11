Bislang wurde dazu das Rathaus „fair“ verwandelt, doch dieses Mal findet die Aktion in der Gemeindehalle Ebhausen statt, so ist alles barrierefrei zu erreichen.

Am Freitag, 29. November, steht von 8.30 bis 13 Uhr die Tür für alle offen, um gemeinsam ein leckeres Frühstück zu genießen und sich in schöner Atmosphäre mit den ersten Weihnachtsgeschenken einzudecken.

„Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Aussteller angemeldet haben und sich beteiligen“, meint Daniela Schweikardt, die sich um die Gesamtorganisation kümmert. Dank dem Team „Ebhausen Fairwandeln“ und der Unterstützung der Lindenrainschule können die Besucher an Tischen Platz nehmen, das ausgewählte Frühstück wird dann serviert.

Weltladen ist mit dabei

Neben dem Frühstücksbereich befinden sich in der Gemeindehalle 18 Stände mit Angeboten zur Advents- und Weihnachtszeit. Der Weltladen Nagold bietet fair gehandelte Produkte feil, direktvermarktende landwirtschaftliche Betriebe oder Brennereien sind mit ihren Lebensmitteln dabei.

Selbstverständlich gibt es auch Geschenke und Dekorationen für die Advents- und Weihnachtszeit, von selbst gestrickten Handschuhen, Bilder und Gestecke, selbstgenähten Taschen, Weihnachtskrippen aus Holz und anderen Materialien bis hin zu Schmuck aus Recyclingmaterial.

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit hat die Initiative den „Gib deinen Dingen eine zweite Chance“-Markt ins Leben gerufen: Gut Erhaltenes, aber nicht mehr Benötigtes, kann so einen neuen Besitzer finden, anstatt weggeworfen zu werden. Entsprechende Haushaltswaren, Kleidung, Spielsachen können am Donnerstag, 28. November von 16 bis 18 Uhr im Foyer der Gemeindehalle abgegeben werden. Diese Gegenstände werden dann am Freitag, 29. November kostenlos an Interessenten abgegeben.