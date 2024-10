In der Gärtnerei des Europa-Parks: So gut kam der Flohmarkt für den guten Zweck an

Bereits zum 13. Mal haben sich tausende Flohmarkt-Liebhaber am Wochenende in den Gewächshäusern der Europa-Park-Gärtnerei nach jeder Menge Trödel und Raritäten umgeschaut: Kleidung, Spielzeug, Möbel, Geschirr und vielerlei Besonderheiten, soweit das Auge reichte. Gespendet wurden diese Dinge von Menschen aus der Region, die anderen wiederum helfen möchten.

Über den Verein „Santa Isabel – Hilfe für Kinder und Familien“ mit der Vorsitzenden Marianne Mack und viele Helfende wird dies ermöglicht. Die Besucher konnten ausgefallene Schmuckstücke, Porzellan und flotte Mode erstehen, hochwertige Preise bei der Tombola gewinnen oder den Nachmittag einfach bei Kaffee und Kuchen mit musikalischer Unterhaltung genießen.

Der Erlös des gesamten Flohmarktes kommt durch den Förderverein ungeschmälert Kindern und Familien zugute, die unverschuldet in eine schwierige Lebenssituation geraten sind, betont der Park.

Marianne Mack freut sich, mit den durch den Flohmarkt erzielten Spenden vielen Menschen helfen zu können. Foto: Europa-Park

Auf einer Fläche von 3.000 Quadratmetern waren am vergangenen Wochenende in der Gärtnerei des Europa-Park jede Menge Geschirr, Kleidung, Spielzeug, Bücher und Möbel zu finden – statt Palmen und Blumen. Eine Woche lang wurde von ehrenamtlichen Helfern ausgepackt, aufgehangen, geputzt, gerichtet und liebevoll dekoriert, so dass tausende Interessierte sich über eine außergewöhnliche Auswahl an einmaligen Flohmarkt-Schnäppchen freuen konnten. Auch bei der Tombola gab es viele Glückspilze, die tolle Gewinne wie Übernachtungsgutscheine, ein Lounge-Set oder weitere hochwertige Preise mit nach Hause nehmen durften. Auch diese Preise wurden vollständig gestiftet, berichtet der Europa-Park.

Modenschau war der Höhepunkt

Höhepunkt der Veranstaltung war an beiden Tagen um 15 Uhr die Flohmarkt-Modenschau, bei der freiwillige Models trendige und zugleich günstige Second-Hand Mode präsentierten, die später in der Modeecke großen Absatz fand. Mit zahlreichen gespendeten, hausgemachten Kuchen, herzhaften Suppen oder frischen Striebele konnten es sich die Gäste nach einem ausgiebigen Bummel auf dem Vorplatz der Gärtnerei gemütlich machen. Die kleinen Gäste wurden währenddessen mit dem Zauberer Pfiffikus, dem Kasperletheater und beim Kinderschminken bestens unterhalten.

Die Modenschau mit Second-Hand-Ware lockte viele Gäste in die Europa-Park Gärtnerei. Foto: Europa-Park

Mehr als 100 ehrenamtliche Helfer waren bei der Durchführung dieses erfolgreichen Flohmarkt-Wochenendes entweder vor, während oder auch nach der Veranstaltung im Einsatz – ohne deren fleißigen Hände das Event nicht hätte stattfinden können. Die Resonanz war enorm – alle Helfer, Besucher und Händler waren sehr angetan, mit dieser Aktion vor allem eine gute Sache zu unterstützen, berichtet der Europa-Park.

Marianne Mack ist glücklich und dankbar. Nach zwei Wochen Vorbereitung und einem überaus erfolgreichen Wochenende ist sie überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft: „Mein herzlicher Dank gilt all denjenigen, die den Flohmarkt durch Kuchen- oder Sachspenden, außergewöhnliche persönliche Mithilfe oder einen Standplatz unterstützt haben. Damit hat jeder einen Beitrag geleistet, denn die Einnahmen werden gezielt für Familien in der Region eingesetzt, die mit einer schweren Lebenssituation konfrontiert sind.“ Bereits seit mehr als 40 Jahren setzt sich Marianne Mack für soziale Projekte ein, teilt der Park mit.