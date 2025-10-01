In der Freiburger Innenstadt: 27-Jähriger wird auf dem Nachhauseweg ausgeraubt

Ein 27-Jähriger wird auf dem Nachhauseweg in Freiburg ausgeraubt.

Ein 27-jähriger Mann war am Samstag, 27. September, gemeinsam mit einem Begleiter gegen 4.20 Uhr auf dem Nachhauseweg in der Kaiser-Joseph-Straße in Freiburg unterwegs.

Auf Höhe eines Kaufhauses, unweit des Europaplatzes, wurden beide von einer dreiköpfigen Personengruppe angesprochen und in ein Gespräch verwickelt.

Im weiteren Verlauf wurde der 27-Jährige unvermittelt von einem bislang unbekannten Täter aus der Gruppe heraus zu Boden gestoßen. Am Boden liegend entwendete ihm der Täter ein hochwertiges Smartphone aus der Hosentasche, teilt die Polizei mit.

Polizei sucht nach Zeugen

Im Anschluss entfernte sich die Personengruppe in Richtung Habsburger Straße.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter Telefon 0761/8 82 28 80 zu melden.

Der Haupttäter wird wie folgt beschrieben:

Der Mann soll etwa zwischen 15 und 50 Jahren alt sein. Er soll etwa 175 cm groß sein und eine schmale Statur haben. Er habe lockige, dunkle Haare