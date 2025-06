In Ringsheim hat sich eine amerikanische Fast-Food-Kette niedergelassen.

Nach einigen Monaten der Bauphase hat in Ringsheim eine Filiale der Fast-Food-Kette „Subway“ seine Türen geöffnet. Darüber informiert die Gemeinde in einer Mitteilung.

Im Tourismusgebiet „Leimenfeld“, unmittelbar neben der Tankstelle gelegen, bietet die Filiale nun auch in der Erlebnisregion Europa-Park seine Produkte für den schnellen Verzehr, heißt es weiter. Die Filiale teil sich das Gebäude mit der bisher schon dort befindlichen Spielothek.

Die Produktpalette umfasst Sandwiches, Wraps und Salate. In Deutschland ist „Subway“ seit Ende der 1990er Jahre vertreten. Derzeit gibt es in bundesweit rund 700 Filiale – nun auch in Ringsheim.