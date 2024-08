So geht es mit der Baustelle der neuen Mediathek voran

In der Ettenheimer Innenstadt

1 Noch ist die ehemalige Volksbank in Ettenheim mit Baugerüsten umhüllt. Wenn es nach der Stadt geht, könnte sich das bald ändern. Denn schon Mitte 2025 soll die neue Mediathek fertig sein. Foto: Hiller

Das Millionen-Projekt inmitten der Ettenheimer Innenstadt schreitet voran. Zwar herrscht dort noch eine große Baustelle. Ab Mitte 2025 soll die Einrichtung jedoch in Betrieb gehen und laut Bürgermeister Bruno Metz von allen Generationen genutzt werden.









Ein großes Projekt in der Ettenheimer Innenstadt ist in diesem Jahr der Umbau der ehemaligen Volksbank in eine Mediathek sowie Begegnungs- und Verwaltungsräume.