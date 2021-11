1 Bei der gefundenen Leiche handelt es sich um eine 71-jährige Frau. Foto: Pixabay

Bei der am Mittwochabend gefundenen Leiche in der Eschach bei Rottweil handelt es sich um die seit Dienstag Vermisste aus einer Einrichtung in Rottweil.















Rottweil - Bereits seit vergangenem Dienstagnachmittag hat die Polizei im Bereich Rottweil nach einer 71-jährigen Frau gesucht, die als vermisst gemeldet worden war. Am Mittwoch bestätigte Uwe Vincon, Pressesprecher des Polizeipräsidium Konstanz, auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es sich bei der Gesuchten um eine Person aus einer Rottweiler Einrichtung handele.

Hubschrauber im Einsatz

Die Suchaktion wurde noch in der Nacht zu Mittwoch massiv ausgeweitet: Hierzu hat die Polizei mit einer Vielzahl von Kräften mögliche Hinwendungsorte der Frau überprüft und auch das Gelände rund um Rottweil abgesucht. Ein Polizeihubschrauber kreiste über Rottweil und Suchhunde waren über längere Zeit im Einsatz. Insgesamt war von mehr als 20 Polizeibeamten die Rede. Zudem beteiligten sich auch mehrere Angehörige und Bekannte der Frau an der Suche, wie Vincon weiter erläutert. Weil die Polizei in Rottweil nicht ausschließen konnte, dass die Frau mit öffentlichen Verkehrsmitteln Rottweil verlassen hat, wurde am Mittwoch sogar die Bundes- und Kriminalpolizei in den Fall involviert.

Weitere Ermittlungen laufen

Eine Hiobsbotschaft gab es kurz darauf: Am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr wurde der Polizei dann eine leblose Frau im Bereich Bühlingen im Wasser der Eschach gemeldet, bei der es sich um die Vermisste handelte. Ein Arzt stellte den Tod der Frau fest, wie die Polizei mitteilt. Die Kriminalpolizei Rottweil hat nun die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen. Die Vermisste war bis zu ihrem Fortgang in ärztlicher Behandlung.