In der ehemaligen Wiegandt’schen Apotheke: In Ettenheim soll eine Großtagespflege entstehen

1 In der ehemaligen Wiegandt’schen Apotheke soll eine Großtagespflege entstehen. Foto: Decoux

Die Stadt Ettenheim baut ihr Betreuungsangebot aus: In der ehemaligen Wiegandt’schen Apotheke soll eine Großtagespflege entstehen. Start ist voraussichtlich ab dem Kitajahr 2025/26.









Um den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen im Kleinkindbereich zu decken und die Innenstadt weiter zu beleben, entsteht in der ehemaligen Wiegandt’schen Apotheke im Herzen der Ettenheimer Altstadt ein neues Betreuungsangebot für Familien. Zum Kindergartenjahr 2025/26 wird am zentralen Standort eine Großtagespflege eingerichtet, die gleichzeitig bis zu neun Kinder betreuen und insgesamt 15 Plätze anbieten kann, heißt es am Freitag in einer Pressemitteilung der Stadt.