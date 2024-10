In der ehemaligen Synagoge Kippenheim: Mit einem Musiktheater auf den Spuren von Kurt Weill

1 Die Sopranistin Ingala Fortagne (Mitte) schlüpfte in der ehemaligen Synagoge in die Rolle der Louise Hartung. Foto: Schillinger-Teschner

Das historische Gebäude bot eine Bühne für das Musikstück „Louises Traum oder Where the fuck is Kurt Weill“. Auf unkonventionelle Weise wurde so das Leben des Ausnahmekomponisten mit Wurzeln in Kippenheim beleuchtet.









Wo zum Kuckuck ist Kurt Weill? Diese Frage stellt sich die Sängerin Louise Hartung im in der ehemaligen Synagoge aufgeführten Stück. Kurz vor ihrem Auftritt träumt sie, mit dem Komponisten Kurt Weill, zum Vorsingen für dessen Stück „Der Silbersee“ verabredet zu sein, kann diesen jedoch im Theater nicht finden. Ihr Traum führt sie nach Dessau, in Kurt Weills Villa in Kleinmachnow, nach Paris, wohin Weill 1933 vor dem Nazi-Regime geflohen war und schließlich nach New York, wo Kurt Weill im Alter von nur 50 Jahren im Brook House verstorben ist.