In der Dinglinger Hauptstraße krachte es: 18-Jähriger verursacht in Lahr Unfall mit vier Fahrzeugen

18-Jähriger verursacht in Lahr Unfall mit vier Fahrzeugen

In der Dinglinger Hauptstraße krachte es

1 Die Lahrer Polizei rückte am Sonntagnachmittag zu einem Unfall mit hohem Blechschaden aus. Foto: Rehder

Ein Schaden von etwa 45 000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 16.10 Uhr auf der Dinglinger Hauptstraße ereignete. Ursache war offenbar der Fehler eines Fahranfängers.









Nach ersten Erkenntnissen der Polizei startete ein 18-jähriger Fiat-Fahrer zwischen mehreren am rechten Straßenrand geparkten Fahrzeugen, um die Dinglinger Straße in Richtung Hirschplatz zu befahren. Beim Einscheren auf die Straße kollidierte er aber vermutlich aus Unachtsamkeit mit einer Mercedes-Fahrerin. Dabei geriet der Fiat ins Schleudern und stieß gegen zwei weitere Autos, die am Straßenrand geparkt waren.