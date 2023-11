In der Bahnhofsstraße von Sulz: Jugendlicher klaut Kinderwagen

1 Eine aufmerksame Zeugin hat den Täter beobachtet (Symbolbild). Foto: Vladimir Polikarpov - stock.adobe.com

Was wollte er bloß damit? Ein Jugendlicher in Sulz wurde beobachtet, wie er einen Kinderwagen stahl. Jetzt sucht ihn die Polizei.









Ein unbekannter Jugendlicher hat am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr einen Kinderwagen in der Sulzer Bahnhofstraße gestohlen. Eine Mutter hatte diesen gegen 8.30 Uhr unter dem Vordach beim katholischen Kindergarten abgestellt. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete einen Jugendlichen, wie er sich an dem Kinderwagen zu schaffen machte und mit diesen in Richtung Stadtmitte weglief. Der Polizeiposten Sulz, Telefon 07454/9 27 46, bittet um sachdienliche Hinweise.