In der 3. Liga voll angekommen: Nyamekye Awortwie-Grant schwärmt vom ersten Halbjahr bei Energie Cottbus

Vor zwei Jahren war Nyamekye Awortwie-Grant noch bei der TSG Balingen, nun spielt er in der 3. Liga bei Energie Cottbus – wir haben mit ihm über seine rasante Entwicklung gesprochen.
Für Nyamekye Awortwie-Grant waren die vergangenen beiden Jahre sicherlich turbulent, denn vor zwei Jahren stand der heute 25-Jährige noch bei der TSG Balingen im Kader und war dort bis zur Übernahme von Murat Isik nicht wirklich eine Stammkraft – mittlerweile ist er Profi und Stammspieler beim Drittligisten FC Energie Cottbus. Dieser steht auf Rang zwei und siegte zuletzt mit 3:2 gegen Viktoria Köln.