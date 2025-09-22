In den Gegenverkehr gefahren: Nach einer Unfallflucht in Oberkirch sucht die Polizei nach Zeugen

Eine Unbekannte fuhr in Oberkirch auf die Gegenfahrbahn und streifte das Auto einer 19-Jährigen. Statt anzuhalten, machte sich die Unfallverursacherin aus dem Staub.

Auf der Hauptstraße kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 14.15 Uhr soll laut Polizei eine 19-jährige in ihrem Ford in Richtung Lautenbach unterwegs gewesen sein, als ihr auf Höhe eines dort gelegenen Einkaufsmarktes eine bislang unbekannte Autofahrerin in Fahrtrichtung Innenstadt entgegen kam.

Diese soll mit überhöhter Geschwindigkeit über die Mittellinie auf die Gegenfahrspur geraten sein. Die 19-Jährige sei nach rechts ausgewichen, konnte aber einen Zusammenstoß dennoch nicht vermeiden. Die Unbekannte soll die Situation gerade noch so erkannt und nach rechts gezogen haben. Dennoch kam es zur einer Kollision der beiden linken Außenspiegel, heißt es in der Mitteilung.

Trotz eines lauten Aufprallgeräusches hat sich die noch unbekannte Fahrerin unerlaubt und mit erhöhter Geschwindigkeit vom Unfallort davongemacht. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die mutmaßliche Unfallverursacherin wird als etwas älter, zwischen 60 und 70 Jahren, mit grauen Haaren beschrieben und bei ihrem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Kleinwagen, eventuell einen VW Polo handeln. Der Unfallschaden an ihrem Auto dürfte im Bereich des linken Außenspiegels erkennbar sein.

Zeugenhinweise werden unter Telefon 07841/7 06 60 von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch entgegengenommen.