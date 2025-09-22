In den Gegenverkehr gefahren: Nach einer Unfallflucht in Oberkirch sucht die Polizei nach Zeugen

Eine Unbekannte fuhr in Oberkirch auf die Gegenfahrbahn und streifte das Auto einer 19-Jährigen. Statt anzuhalten, machte sich die Unfallverursacherin aus dem Staub.
Auf der Hauptstraße kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 14.15 Uhr soll laut Polizei eine 19-jährige in ihrem Ford in Richtung Lautenbach unterwegs gewesen sein, als ihr auf Höhe eines dort gelegenen Einkaufsmarktes eine bislang unbekannte Autofahrerin in Fahrtrichtung Innenstadt entgegen kam.