1 Der Bau der Sparkassen-Geschäftsstelle in Ettenheim macht Fortschritte. Foto: Sparkasse

Das Treppenhaus steht schon: Der Bau des neuen Sparkassen-Gebäudes in Ettenheim kommt gut voran.









Link kopiert



Die Bauarbeiten für die neue Geschäftsstelle der Sparkasse Offenburg/Ortenau in Ettenheim laufen planmäßig. Im Gewerbegebiet Radackern sind bereits die Bodenplatte und das Treppenhaus in Beton fertiggestellt, berichtet die Sparkasse in einer Pressemitteilung. Die weiteren Bauteile, wie Wände und Decken, werden in Holzbauweise errichtet, deren Montage in den nächsten zwei Wochen beginnen soll.