In Delmenhorst: 15-Jähriger will erneut einen Linienbus fahren

Ein 15-Jähriger gibt sich in einem Linienbus in Delmenhorst als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes aus und will das Steuer übernehmen. Der Plan scheitert jedoch.









Delmenhorst - Ein 15-Jähriger aus Bremen hat nach Polizei-Angaben zum zweiten Mal versucht, einen Linienbus zu fahren. Diesmal scheiterte der Plan jedoch. Der Junge gab sich in einem Bus in Delmenhorst am Freitag als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen (VBN) aus, wie die Polizei mitteilte. Er behauptete, dass sich im Bus der 15-Jährige befinde, der Anfang August in Bremen unberechtigt mit einem Linienbus umhergefahren sei. Mit einem Headset ausgestattet wies der 15-Jährige nun den 32 Jahre alten Busfahrer an zu stoppen und alle Fahrgäste aussteigen zu lassen. Laut Polizei folgte der Busfahrer den Anweisungen.