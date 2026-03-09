In das Commerzbank-Gebäude: Warum ein Hochzeitshaus von Singen in die Villinger Innenstadt zieht

Die Singener Filiale gibt sie auf: Olga Schneider zieht mit ihrem Hochzeitshaus nach Villingen. Warum sie auf die historische Innenstadt und die Nähe zur Region setzt.
„Villingen war unsere Priorität – und hier will ich bleiben!“ Olga Schneider ist voller Vorfreude auf das neue Kapitel ihres Modestudios „Glamour Trends“. In ihrer zukünftigen Anlaufstelle in der Villinger Innenstadt wird zwar noch fleißig gewerkelt, doch schon jetzt sind sie und ihr Mann Alexander überzeugt: Hier haben sie ideale Bedingungen, um Braut, Bräutigam oder auch Hochzeitsgäste perfekt für den Tag der Tage zu beraten.