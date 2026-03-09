In das Commerzbank-Gebäude: Warum ein Hochzeitshaus von Singen in die Villinger Innenstadt zieht

Die Singener Filiale gibt sie auf: Olga Schneider zieht mit ihrem Hochzeitshaus nach Villingen. Warum sie auf die historische Innenstadt und die Nähe zur Region setzt.

„Villingen war unsere Priorität – und hier will ich bleiben!“ Olga Schneider ist voller Vorfreude auf das neue Kapitel ihres Modestudios „Glamour Trends“. In ihrer zukünftigen Anlaufstelle in der Villinger Innenstadt wird zwar noch fleißig gewerkelt, doch schon jetzt sind sie und ihr Mann Alexander überzeugt: Hier haben sie ideale Bedingungen, um Braut, Bräutigam oder auch Hochzeitsgäste perfekt für den Tag der Tage zu beraten.

Dafür ziehen die Schneiders, die seit 2024 auch eine Filiale im Schwarzwald-Baar-Center betreiben, ihre Anlaufstelle von Singen nach Villingen um. Wie kam es dazu? Olga Schneider holt aus, um die Hintergründe der Entscheidung zu erläutern.

Die Chemikerin hatte sich vor 17 Jahren ihren Traum erfüllt, war als Quereinsteigerin in die Modebranche eingestiegen und hatte in Schwenningen eine Boutique eröffnet. Sie kehrte der Pharmazie den Rücken – und etablierte „Glamour Trends“ über die Jahre hinweg.

Im Jahr 2022 kam schließlich eine Expansion nach Singen hinzu. Das Geschäft über mehrere Stockwerke ermöglichte ihr damals, das Sortiment zu erweitern. So bot sie zusätzlich Brautmode an, auch der Bräutigam fand später den Weg in ihr Modestudio. Als sie mit ihrem Stammhaus aus der Johannesstraße in Schwenningen in das Schwarzwald-Baar-Center zog und dort Abend- und Freizeitmode für Frauen anbietet („Die Parksituation ist dort deutlich besser“), liebäugelte Schneider bereits mit einem Umzug der Singener Filiale nach Villingen.

Flair sorgt für ideale Rahmenbedingungen

Aus gleich mehreren Gründen. „Für die Brautmode muss auch die Umgebung passen – diese Atmosphäre konnten wir in Singen nicht schaffen“, erklärt die Geschäftsführerin. Das Flair der historischen Innenstadt schaffe ideale Rahmenbedingungen. Gleichzeitig sorge der Fokus auf Villingen-Schwenningen dafür, dass sie ihre Bekanntheit hier besser nutzen kann. „Wir möchten regional bleiben.“

Im Hochzeitshaus laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Foto: Marc Eich

Sie entschied sich deshalb, in der Villinger Innenstadt ein reines Hochzeitshaus umzusetzen. Lange Zeit suchte sie nach der passenden Fläche, stieß schließlich auf das ehemalige Commerzbank-Gebäude mit dem separaten Ladenlokal in Verlängerung der Goldgrubengasse. In der Vergangenheit hatte hier ein Kindermodenhändler sein Glück probiert, zuletzt war dort an Fasnet ein Stüble untergebracht.

Mehrere Interessenten für die Fläche

„Wir waren hartnäckig“, sagt sie mit Blick auf die Verhandlungen zur Vermietung der 400 Quadratmeter großen Räume. Denn auch andere Interessenten hatten ein Auge auf das geräumige und offen gestaltete Geschäft geworfen, das vom Tageslicht durchflutet wird. Vor sechs Wochen fiel schließlich die Entscheidung – und es begann ein Marathon, um innerhalb kürzester Zeit alle Vorbereitungen für eine zeitnahe Eröffnung zu schaffen.

Das Geschäft befindet sich in der Verlängerung der Goldgrubengasse im ehemaligen Commerzbank-Gebäude. Foto: Marc Eich

Dass das Hochzeitshaus damit nicht direkt an den Haupteinkaufsstraßen liegt, sieht Schneider als ideal an. Denn abseits von vielen neugierigen Blicken möchte man die Kunden in exklusiver Atmosphäre und mit genügend Privatsphäre beraten. Hier arbeitet man zukünftig auch mit Terminen. Monatliche sogenannte Walk-in-Days ermöglichen Interessierten einen Einblick in das Hochzeitshaus abseits der Beratungen.

Individualität als Aushängeschild

Überzeugen möchte Schneider mit viel Individualität, wie sie betont. Die Brautmode gebe es hier weniger von der Stange, vielmehr setzt man auf individuelle Änderungen und eine besondere Note. Für die Herren gibt es maßgeschneiderte Anzüge und handgefertigte Schuhe aus Portugal – das Leder passend zum dazugehörigen Gürtel. Zudem arbeitet das Hochzeitshaus mit der Pforzheimer Trauringmanufaktur Rauschmayer zusammen. „Wir bieten hier das Komplettpaket, auch für Brautjungfern“, so Schneider.

All das möchten sie bei der Eröffnung am Sonntag, 15. März, dem interessierten Publikum präsentieren. Um den Gästen gerecht zu werden, bittet die Geschäftsführerin um entsprechende Anmeldung (Informationen auf der Instagram-Seite glamourtrends_brautmode) – ab Montag, 16. März, ist das neue Villinger Hochzeitshaus schließlich regulär geöffnet.