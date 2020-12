In Cuxhaven entdeckt Flaschenpost findet ihren Weg nach Alpirsbach

Die volle Adresse haben die Eltern bewusst nicht angegeben. "Man weiß ja nie, wer die Post findet", meint Schmid. "Und wir haben uns gesagt: Wer wirklich Interesse hat, uns zu finden, der strengt sich auch an."

Und genau so war es. Dass Karsten Bronk sich an die Zeitung gewendet hat, anstatt einfach bei der Stadt anzurufen, hat Schmid überrascht, aber die Freude über den ungewöhnlichen Kontaktweg war umso größer.

Vier Monate für 40 Kilometer

Keine Woche nachdem die kleine Amy sehnsüchtig nach ihrer Flaschenpost gefragt hatte, stürmte Patrick Schmid zu seiner Familie ins Wohnzimmer und rief: "Amy ist in der Zeitung!" Sie habe es kaum glauben können, erinnert sich Sarah Schmid, die von anderen Müttern aus dem Kindergarten kurz darauf ebenfalls Nachrichten bekam. "Amy war ganz hibbelig", erzählt ihre Mutter. "Es war so schön, ihre glücklichen Augen zu sehen."

Sarah Schmid griff gleich zum Telefonhörer. Karsten Bronk habe sich ebenso sehr gefreut, wie die Fünfjährige. "Kleine Postbotschafterin", habe er Amy genannt. Er habe erzählt, dass es seine erste Flaschenpost gewesen sei und er sich nun auch auf die Suche nach den anderen beiden Flaschen mache. Heute, so Bronk, versende kaum noch jemand Flaschenpost.

Vier Monate hat die Flasche also für die 40 Kilometer nach Cuxhaven gebraucht. "Wenn man bedenkt, wie unwahrscheinlich es ist, dass eine Flasche überhaupt wieder angespült wird, ohne unterzugehen, irgendwo hängen zu bleiben und ganz aufs Meer getrieben zu werden, grenzt das an ein Wunder", findet die zweifache Mutter. "Und dass sie dann noch von jemandem gefunden wird, der Interesse daran hat, erst recht." Bronk erklärte Schmid die Strömungsrichtungen, die dafür gesorgt haben, dass die Flasche bei ihm ankam.

"Karsten Bronk hat ein enormes Wissen, ich bin mir sicher dass wir noch viel von ihm lernen können", freut sich die Mutter. Sie wolle unbedingt mit Bronk in Kontakt bleiben. Zumal die Familie ihn im kommenden August voraussichtlich persönlich kennenlernt. "Das ist ein lustiger Zufall", sagt Schmid. "Direkt nach unserem Urlaub im August, haben wir für nächstes Jahr wieder Urlaub am gleichen Ort gebucht." Den wollen die vier nun um ein paar Tage verlängern, um Karsten Bronk wenige Kilometer weiter in Cuxhaven zu besuchen. Was sie dort erwartet, ist ihre erste Wattwanderung, und die wird auch noch ganz individuell und privat. "Er hat sich schon ein richtiges Programm überlegt und uns erzählt, was er uns dann alles zeigen will", sagt Sarah Schmid und lacht.

Vieles gemeinsam, sogar den Hund

Eine Wattwanderung hat die Familie noch nie gemacht, weil immer etwas dazwischen kam. "Mal war das Wetter zu schlecht, mal hat die Zeit nicht mehr gereicht", erinnert sich die Frau. Aber nun ist es so weit. Bronk habe versprochen, eine ganz individuelle Wanderung vorzubereiten. Wegen einer körperlichen Beeinträchtigung können die beiden Mädchen nicht sehr lange ohne Pause laufen. Aber Bronk habe erzählt, dass es Strand-Rollstühle mit extradicken Rädern gebe, damit Kinder mit Handicap auch bei Wattwanderungen dabei sein können. Dem Abenteuer steht also nichts im Weg.

"Es muss Schicksal sein, dass wir und Bronk zusammengekommen sind", ist sich Schmid sicher. "Wir haben so viel gemeinsam. Seine Frau kommt ja auch aus dem Schwarzwald. Und unser Hund ist von der gleichen Rasse wie seiner."

Den versprochenen Bernstein aus dem Watt hat Bronk übrigens auch sofort losgeschickt, damit er noch rechtzeitig zu Amys Geburtstag an diesem Samstag ankommt.